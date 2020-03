Aufgrund der aktuellen Lage ist Kehrer derzeit zum Zuschauen verdammt, der Spielbetrieb in der französischen Liga ruht, sein Klub Paris St. Germain setzte den Trainingsbetrieb aus. "Nach der Dunkelheit scheint das Licht am hellsten, so wie mein Mädchen strahlendes Licht und Liebe in mein Leben bringt", schrieb der frühere Schalker weiter.

