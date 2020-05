Zlatan Ibrahimovic spielte von 2012 bis 2016 bei Paris Saint-Germain. Mit einem Mitspieler kam der Schwede dort aber offenbar überhaupt nicht zurecht. Das verriet nun Michaël Ciani, sein ehemaliger Teamkollege bei LA Galaxy, "Radio Monte Carlo": "Er erzählte mir, dass unter Trainer Laurent Blanc bei PSG alles gut war. Die einzige Person, mit der er sich nicht verstand, war Cavani."

Ciani berichtete weiter über das Gespräch mit dem Stürmer-Star, mit welchem er ein Jahr lang gemeinsam in der MLS spielte: "Er sagte, er habe in seiner Karriere nur drei, vier Spieler wirklich gehasst – und einer von ihnen war Cavani."

Dieser Hass sei sogar soweit gegangen, dass Mitspieler Seiten wählen mussten. "Wenn man Cavani nahe stand, mochte Ibra das nicht. Entweder man stand auf Ibras Seite – oder man war gegen ihn", erklärte der 36-jährige Ex-Fußballer.

Trotz der Schwierigkeiten mit seinem uruguayischen Stürmerkollegen Edinson Cavani, der selbst 2013 vom SSC Neapel nach Paris kam, gehört die Zeit bei PSG zu den erfolgreichsten in der Karriere von Ibrahimovic.

Vier Mal in Folge holte der Schwede mit dem französischen Spitzenteam die Meisterschaft in der Ligue 1, dazu zwei Mal den Pokal sowie drei Mal den Ligapokal. In drei Spielzeiten bei PSG wurde Ibra zudem Torschützenkönig der Ligue 1 (15/16: 38 Tore, 13/14: 26 Tore, 12/13: 30 Tore).

