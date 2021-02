Der eine oder andere Star der AS Monaco dürfte sich nach dem Überraschungserfolg beim amtierenden französischen Meister bereits Hoffnungen auf ein paar trainingsfreie Tage gemacht haben.

Die Kovac-Elf bezwang am Sonntagabend Paris Saint-Germain dank Treffer von Sofiane Diop (6.) und Guillermo Maripán (51.) 2:0 (1:0). Durch den Sieg in der französischen Hauptstadt rückt der Tabellenvierte aus Monaco bis auf zwei Punkte an PSG heran und nimmt somit weiter Kurs Richtung Champions League.