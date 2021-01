In Paris würde der Argentinier sowohl auf seine Nationalmannschaftskollegen Leandro Paredes, Ángel Di María und Mauro Icardi als auch auf Kumpel Neymar treffen, mit dem Lionel Messi bereits von 2013 und 2017 beim FC Barcelona gemeinsam auf Torejagd ging.

Neben Paris Saint-Germain soll dem Vernehmen nach auch Manchester City um Star-Coach Pep Guardiola an einer Verpflichtung des 33-Jährigen interessiert sein. Kürzlich wurde auch über einen Wechsel in die nordamerikanische MLS spekuliert.

20/01/2021 AM 07:48

Messis Verhältnis zu Barça gilt seit geraumer Zeit als angespannt. Im vergangenen Sommer wollte Messi eigentlich von seiner Ausstiegsklausel, die es ihm am Ende jeder Spielzeit ermöglicht, den Verein vorzeitig zu verlassen, Gebrauch machen.

