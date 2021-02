Lorient - Saint-Etienne

Erleben Sie das Ligue 1 Fußball Spiel zwischen FC Lorient und AS Saint-Etienne live mit Berichterstattung von Eurosport. Das Match beginnt am 28 Februar 2021 um 15:00h.

Welcher Trainer hat nach 90 Minuten die Nase vorn: Christophe Pélissier oder Claude Puel? Verfolgen Sie das Spiel hier im Live-Ticker!



Bleiben Sie auf dem Laufenden mit aktuellen Neuigkeiten rund um FC Lorient und AS Saint-Etienne, sowie Fußball-Tabellen, Spielplänen, Ergebnissen, Torschützen und Siegerlisten.

Fußball-Fans finden hier die neusten Fußball-News, Interviews, Experten-Kommentare und gratis Highlights. Außerdem finden Sie bei uns detaillierte Profile über FC Lorient und AS Saint-Etienne. Verpassen Sie nie wieder ein Event. Eurosport ist Ihre Quelle für Sport online, von Fußball über Radsport und Formel 1, bis hin zu Wintersport und mehr. Genießen Sie Live-Streaming für die besten Sportevents.