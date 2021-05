Publiziert 28/05/2021 Am 08:49 GMT

Bei den Untersuchungen gehe es um einen Vorfall aus dem Jahr 2016, der dem Unternehmen 2018 angezeigt worden sei. Der PSG-Star weist die Vorwürfe entschieden zurück. "Neymar Jr. wird sich energisch gegen diese unbegründeten Angriffe verteidigen, falls ein Rechtsanspruch erhoben wird, was bisher nicht geschehen ist", sagte eine Sprecherin des Profis in einem Bericht des Wall Street Journals und fügte an, dass sich beide Parteien nach 15 Jahren aus "geschäftlichen Gründen" getrennt hätten.

Nike gab jedoch an, dass es "unangemessen" für den Konzern wäre, "eine anklagende Aussage zu machen, ohne unterstützende Fakten liefern zu können", und fügte an: "Nike beendete die Beziehung mit dem Sportler, weil er sich weigerte, in einer gutgläubigen Untersuchung von glaubwürdigen Anschuldigungen eines Fehlverhaltens durch eine Mitarbeiterin zu kooperieren."

Das könnte Dich auch interessieren: Großangriff auf den FC Bayern? BVB an zwei Chelsea-Stars dran

Bundesliga "Werde kein Trainer mehr sein!" So geht es für Gerland weiter VOR EINER STUNDE

(SID)

Party in Lille! Fans empfangen ihre Meister-Helden

Europa League Schuld an Finalniederlage? De Gea soll Elfer-Tipps missachtet haben VOR 3 STUNDEN