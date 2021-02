Dieser "Streit" scheint jetzt in die nächste Runde zu gehen. Denn einer der Spieler des FC Lorient feierte den Überraschungserfolg ebenfalls mit einer Meditationspose. Der Klub twittere anschließend das Sieger-Foto, Borussia Dortmund teilte den Tweet und kommentierte diesen mit den Worten: "What goes around ...", was übersetzt so viel bedeutet wie: "Alles rächt sich irgendwann ...".