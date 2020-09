Der PSG-Trainer signalisierte, dass er mit dem aktuellen Kader der Pariser nicht zufrieden sei und wurde in seinen weiteren Aussagen direkt konkret: "Wir suchen einen Innenverteidiger oder einen Mittelfeldspieler oder sogar beides". Nachdem Thiago Silva zum FC Chelsea abgewandert ist, ist man bei den Parisern vor allem in der Defensive weniger gut besetzt.

In der Pressekonferenz vor dem Spiel am Mittwoch gegen Metz (ab 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) gab sich Tuchel in Bezug auf Transfers gelassen. "Ich lese nichts in den Medien und bleibe ruhig", entgegnete der 47-Jährige den Fragen der Journalisten um dessen persönliche Zukunft.