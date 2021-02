Denn Monaco mit Bayern Münchens früherem Meister-Trainer Niko Kovac und dem ehemaligen Nationalspieler Kevin Volland rückte durch den Coup an der Seine nach Treffern von Sofiane Diop (6.) und Guillermo Maripan (51.) auf Platz vier bis auf zwei Zähler an das Team der deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer und Julian Draxler heran.

In der Ligue 1 ziehen der Titelgewinner und der Vizemeister direkt in die Gruppenphase der Champions League ein. Der Tabellendritte nimmt an den Ausscheidungsspielen zur Königsklasse teil. Das viertbeste Team startet in der Europa League.