Lille kann aber am Sonntag mit einem Sieg im Topspiel bei Olympique Lyon (21:00 Uhr) wieder vorbeiziehen.

Mit Thilo Kehrer, aber ohne Julian Draxler in der Startelf ging PSG schon in der 4. Minute durch Kylian Mbappé in Führung.

Fabien Centonze (46.) glich unmittelbar nach der Pause aus, doch erneut Mbappe (59.) stellte den alten Abstand wieder her. Der 22-Jährige hatte schon am vergangenen Wochenende beim 3:2 gegen St. Etienne einen Doppelpack erzielt.

Mauro Icardi (89., Foulelfmeter) setzte den Schlusspunkt.

