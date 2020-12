Obwohl schon PSG-Superstar Neymar verletzungsbedingt fehlte, wurde Weltmeister Kylian Mbappe an seinem 20. Geburtstag wie Nationalspieler Julian Draxler erst in der 77. Spielminute eingewechselt. In einer chancenarmen Begegnung mit Vorteilen für die Gäste wirkte Thilo Kehrer von Beginn an in der Abwehr mit.