OL-Profi Thiago Mendes sah in der Nachspielzeit Rot, nachdem er Neymar gefoult hatte (90.+9). Der Brasilianer musste nach der Aktion unter Tränen und auf einer Trage vom Platz getragen wurden.

Tino Kadewere (35.) schoss die Gäste zum Sieg. Bei Paris, das unter der Woche mit dem klaren Sieg über Istanbul Basaksehir (5:1) den Gruppensieg in der Champions League geholt hatte, wurde der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer eingewechselt.

Lille hatte sich am Sonntag durch ein 2:1 (2:1) über Girondins Bordeaux an die Spitze gesetzt. PSG kassierte die vierte Saisonniederlage, am Ende der (verkürzten) vergangenen Saison waren es nur drei gewesen.