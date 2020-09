Paris agierte von Beginn an dominant, kam zunächst aber kaum zu gefährlichen Abschlüssen. Auffälligster Mann beim Meister, Kylian Mbappé, der nach überstandener Qurantäne nach positiven Corona-Befund zurück im Kader des Meisters war. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Paris durch seinen auffälligsten Offensivspieler zur Führung kam. Nachdem Mbappé zunächst einen Elfmeter rausholte, blieb er auch vom Punkt cool und verwandelte souverän zum verdienten 1:0 (38.).

Nach einer schönen Einzelaktion - natürlich von Mbappé - über links, ließ Walter Benitez den Ball unglücklich nach vorne abprallen. Di María stand goldrichtig und staubte zur verdienten 2:0-Pausenführung ab (45.+1). Nizza kam einzig durch Fernschüsse von Morgan Schneiderlin (19.) und Rony Lopes (34.) zu guten Abschlüssen in der ersten Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich über 20 Minuten ein offener Schlagabtausch. Paris Saint-Germain musste sich in einigen brenzlichen Situation bei seinem Torhüter Keylor Navas bedanken, der in vier, fünf gefährliche Distanzschüsse teils glänzend parierte. Die Entscheidung zugunsten des Champions League-Finalisten besorgte dann Marquinhos per Kopf nach Freistoßflanke di Marías nach einer guten Stunde (66.).