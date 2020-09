Es ist grotesk. Da spielt Paris St. Germain unter Thomas Tuchel die beste Saison seiner Vereinsgeschichte, gewinnt das nationale Double, erreicht erstmals in der Historie das Finale der Champions League. Und doch, pünktlich zum Saisonstart am Donnerstag, ist die Stimmung bei den Parisern mal wieder im Keller.

So ist in den Sozialen Medien etwa von der Covid-"Revanche" für das verlorene Endspiel gegen Bayern München zu lesen. "PSG 7, Bayern 0". Andere beschwören beim Hauptstadt-Klub eine Glaubwürdigkeitskrise herauf. Die "L'Équipe" titelte nach den viel gescholtenen Ibiza-Reisen einiger Profis um Neymar in Anlehnung an die französische Übersetzung des amerikanischen Kultfilms Hangover süffisant "Sehr schlechter Trip".