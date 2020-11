"Sie wissen, dass ich meine Mannschaft immer verteidige, wenn ich die Gründe für ihre Aktionen verstehe. Aber heute kann ich es nicht verstehen, und will es auch nicht verstehen. So dürfen wir nicht spielen", erklärte Tuchel.

Kurz nach Wiederanstoß erzielte der Italiener Moise Kean (28.) die Pariser Führung. Yacine Adli (60.) besorgte den Ausgleich der Gäste. "Wenn wir uns nicht deutlich steigern, wird es schwierig in der Liga und erst recht in der Champions League", sagte Neymar beim TV-Sender "Canal plus". Am kommenden Mittwoch (21:00 Uhr) gastiert PSG in der Königsklasse beim englischen Rekordmeister Manchester United.

Eine Pleite in Old Trafford würde die Chancen der Tuchel-Elf auf das Erreichen des Achtelfinals deutlich schmälern. Die Leipziger, die ebenfalls mit Paris in einer Gruppe sind, spielen am Mittwoch (18:55 Uhr) beim Tabellenletzten Istanbul Basaksehir und könnten an PSG in der Tabelle auf Rang zwei vorbeiziehen.