In der Startelf griff Tuchel mit den Offensivspielern Arnaud Kalimuendo (18) und Kays Ruiz (18) auf zwei Debütanten zurück. Drei weitere U19-Spieler rückten in den Kader, da Mauro Icardi, Angel di Maria, Leandro Paredes und Marquinhos aufgrund positiver Coronatests nicht zur Verfügung standen. Thilo Kehrer spielte von Beginn an, Nationalmannschaftskollege Julian Draxler war nicht im Aufgebot.