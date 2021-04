Publiziert 05/04/2021 Am 08:01 GMT

Der Rapper fügte hinzu: "Du bist ein Hochstapler, eine Wurst, ein Schwindler."

Doch es blieb nicht nur bei der krassen Beleidigung. Makobé bedrohte Kehrer auch in seinem Tweet und schrieb: "Wenn ich dich treffe, verpasse ich dir einen Kopfstoß. Du gehörst ins Bett. Wechsle die Sportart und komm nie wieder."

Der Post des 44-Jährigen wurde mittlerweile gelöscht,

Paris Saint-Germain verlor das Spitzenspiel um die französische Meisterschaft gegen den OSC Lille ( 0:1 ) und musste damit auch die Tabellenführung an den Gegner abgeben.

Kehrer stand nach auskurierten Adduktorenbeschwerden erstmals seit dem 27. Februar wieder in einem Ligaspiel in der Startelf und wurde in der 64. Minute von Trainer Mauricio Pochettino ausgewechselt.

Der 24-Jährige fälschte in der 20. Minute den Siegtreffer von Lilles Jonathan David noch leicht ab, allerdings kann man dem deutschen Nationalspieler in dieser Situation keinen krassen Fehler unterstellen.

