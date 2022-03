"Das Alter ist unumgänglich", sagte Gugnali. Entsprechend habe der siebenmalige Ballon-d'Or-Gewinner sein Spiel in den vergangenen Jahren angepasst. "In meinen Augen bereitet er die Begegnungen besser vor als er das früher gemacht hat", sagte der Fußballfachmann und erklärte: "Denn früher war er in der Lage, den Ball selbst nach vorne zu tragen und selbst Lösungen zu finden."

Gugnali arbeitete von 2011 bis zur Weltmeisterschaft in Brasilien als Co-Trainer der Albiceleste. Im zurückliegenden November besuchte er seinen früheren Spieler in seiner neuen Heimat Paris - die beiden pflegen bis heute in gutes Verhältnis, wie der 61-Jährige exklusiv bei Eurosport bestätigte.

Sportlich ist Messi seit seinem Wechsel in der französischen Hauptstadt im Sommer allerdings sportlich bisher nicht angekommen. In 26 Pflichtspielen erzielte der 34-Jährige lediglich sieben Treffer, bereitete aber immerhin weitere elf Tore vor.

Gugnali verteidigte Messi nun. "Ich habe ihn noch nie schlecht spielen sehen", so der 61-Jährige, ergänzte allerdings: "Aber er ist auch nur ein Mensch. Er kann uns nicht immer retten." Zuletzt stand der Angreifer gerade bei den eigenen Fans hingegen heftig in der Kritik.

Messi in Paris in der Kritik

Für seinen ehemaligen Weggefährten eine unerträgliche Situation, wie er zugab. "Ich habe das Spiel gesehen, aber konnte nicht mehr länger hinschauen. Ich musste umschalten", sagte Gugnali und kritisierte die PSG-Anhänger: "Für mich ist das respektlos, denn er ist nach wie vor der beste Spieler der Welt."

Gerade in schwierigen Phasen seien Pfiffe von den Rängen der schlechteste Ansatz. "Ich denke nicht, dass es die Situation verbessert. Man kann so keine Lösungen finden", sagte der 61 Jahre alte Argentinier deutlich.

"Er hat Gefühle und was derzeit geschieht, hat einen Einfluss auf sein Spiel", so Gugnali. "Es hat mehr mentale als körperliche Gründe." Zuletzt hatte der spanische Journalist Gerard Romero behauptet, Messis Vater habe bereits vermehrt bei Barça-Präsident Joan Laporta angerufen , um wegen einer möglichen Rückkehr nach Katalonien vorzufühlen.

Neymar (l.) und Lionel Messi spielen gemeinsam für Paris Saint-Germain Fotocredit: Getty Images

Vorfreude auf Nationalmannschaft

Umso wichtiger für den Linksfuß ist nun der Aufenthalt bei der Nationalmannschaft. "Er ist sehr glücklich, hier her zu kommen. Das war nicht immer so", verriet Gugnali exklusiv bei Eurosport. Am Samstag empfängt Messi mit der Albiceleste Venezuela in Buenos Aires.

Die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni liegt in der WM-Qualifikation Südamerikas derzeit auf Rang zwei hinter Brasilien. Das Ticket nach Katar konnten die Argentinier allerdings bereits vorzeitig buchen. Für den viermaligen Champions-League-Sieger werden die Auftritte mit dem Vizeweltmeister von 2014 dennoch wichtig für das Selbstvertrauen.

Gerade seit dem Gewinn der Copa América, dem ersten Messi-Titel mit der argentinischen Nationalmannschaft, hat sich das Verhältnis des Superstars zum Team gewandelt. "Es hat ihn befreit. Er schuldete der Nationalmannschaft etwas, also hat es in ihm große Emotionen ausgelöst", so Gugnali. "Das hilft der Auswahl, denn das Klima im Team ist sehr ruhig und unterstützend. Das sind gute Nachrichten für Argentinien."

