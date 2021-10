"Sky" zufolge gibt PSG im Poker um Karim Adeyemi "Vollgas". So sollen die Pariser ebenfalls bereits einen Termin für Gespräche ausgemacht haben.

Bei Paris könnte Adeyemi möglicherweise gar die Rolle als Nachfolger von Kylian Mbappé winken. Der Vertrag des französischen Stürmer-Stars läuft zum Saisonende aus. Bereits im Sommer dieses Jahres wurde Mbappé heftig von Real Madrid umworben. Ein Wechsel im kommenden Jahr gilt als wahrscheinlich.

Somit wäre automatisch im Pariser Angriff ein Platz für Adeyemi frei. Zudem hätte der Jung-Nationalspieler die Chance mit dem sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi zusammenzuspielen. Und auch finanziell dürfte sich ein Wechsel in die französische Hauptstadt enorm lohnen.

Doch PSG ist bekanntlich nicht die einzige Option für den 19-Jährigen. Neben dem FC Bayern und Borussia Dortmund sollen mit dem FC Liverpool, den beiden Madrider Klubs Real und Atlético und Inter Mailand auch zahlreiche weitere europäische Top-Klubs an ihm interessiert sein.

Adeyemi erzielte schon 14 Saisontreffer für RB Salzburg

Adeyemi ist bei Salzburg aktuell in bestechender Form: In 18 Partien gelangen ihm 14 Tore und zwei Vorlagen. In den vergangenen beiden Champions-League-Spiele erzielte er gegen den OSC Lille und VfL Wolfsburg insgesamt drei Treffer. Am Wochenende traf er beim 4:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Sturm Graz doppelt.

Sein Vertrag beim österreichischen Serienmeister gilt noch bis 2024. Dass er diesen erfüllt, gilt aber als nahezu ausgeschlossen. Zumindest bis zum Saisonende soll der gebürtige Münchner aber bleiben.

"Karim wird mit uns die Saison fertig spielen. Er soll die ganze Saison diese Rolle ausfüllen, die er jetzt gerade hat", sagte der Sportdirektor von Red Bull Salzburg, Christoph Freund, am Sonntag bei "Sky Austria".

