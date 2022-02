Mit solch einem Gehalt würde Mbappé automatisch zum bestverdienensten Fußballer der Welt aufsteigen.

Zuvor lehnte der 23-Jährige angeblich bereits drei Angbote für eine Verlängerung bei PSG ab.

Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid, dem er mit seinem aktuellen Arbeitgeber in der Königsklasse am Dienstag durch seinen Treffer in der Nachspielzeit eine schmerzliche Niederlage zufügte, halten sich hartnäckig.

Kann Mbappé bei solch einer irren Summe widerstehen?

Können die Madrilenen mit dem Angebot von PSG etwa nicht mithalten? Der "Independent" berichtet nämlich ebenfalls, dass die Gespräche zwischen dem Offensivspieler und den Königlichen wohl ins Stocken geraten sind.

Laut "El Mundo" soll sich sogar der französische Präsident Emmanuel Macron eingeschaltet und versucht haben, den begehrten Superstar in einem persönlichen Gespräch von einem Verbleib in Frankreich zu überzeugen.

Es bleibt weiter spannend in der Causa Mbappé.

