Die Spekulationen um Kylian Mbappé reißen einfach nicht ab. Der bereits sicher geglaubte Wechsel zu Real Madrid gerät ins Wanken

Mit seinen jüngsten Aussagen nach dem 5:1-Sieg über Lorient am Wochenende sorgte der 23-jährige Franzose für neue Diskussionen:

"Ich habe mich für nächstes Jahr noch nicht entschieden“, erklärte der Superstar bei "Prime Video". Grund sei, dass "es neue Umstände gibt."

Die Folge sind wilde Überlegungen darüber, was genau Mbappé gemeint haben könnte. Während von verschiedenen Medien über die Kapitänsbinde spekuliert wurde, hat Guillem Balague einen anderen Ansatz: Der spanische Journalist spricht von 150 Millionen Euro, die Paris-Saint-Germain dem Stürmer im Gegenzug für eine Vertragsverlängerung bieten soll.

Verlängerung in Paris? Die Zeichen verdichten sich

Zuvor hatte schon Daniele Riolo, bekanntester Transfer-Experte in Frankreich, die Vertragsverlängerung Mbappés in seiner Sendung "After Foot" angekündigt: "Mbappé wird bei PSG verlängern. Die Verkündung wird eher im Mai erfolgen."

Riolo gilt in Frankreich als zuverlässige Quelle. Der Journalist war es auch, der als Erster davon berichtete, dass Lionel Messi von Barcelona in die französische Hauptstadt wechseln wird.

Die Zukunft des Weltmeisters von 2018 scheint also plötzlich wieder offen. Die Meldungen, nach denen sein Transfer zu Real Madrid bereits perfekt sei, dementierte der Superstar zuletzt selbst:

"Wenn ich mich entschieden hätte, hätte ich es gesagt."

