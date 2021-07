Publiziert 05/07/2021 Am 06:34 GMT

Wie "Marca" berichtet, buhlt Mbappé dennoch um eine Ausstiegsklausel, um gegebenenfalls zu Real Madrid wechseln zu können.

Da besagte Klauseln in der Ligue 1 untersagt sind, können Spieler und Vereine solche Abmachungen nur mündlich abschließen. Nach aktuellem Stand sind die PSG-Vereinsbosse - zu denen Mbappé ein gutes Verhältnis pflegt - zu einer derartigen Vereinbarung wohl nicht bereit.

Doch Mbappé hat bei der Verhandlung gute Karten in der Hand. Sollten sich die Verantwortlichen von Paris gegen Abmachungen dieser Art sperren, könnte Mbappé noch ein Jahr bei PSG spielen und dann nach Ablauf der kommenden Saison ablösefrei wechseln. Dieses Szenario will man in Paris voraussichtlich vermeiden.

