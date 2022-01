Wie die französische Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf Quellen innerhalb des Vereins berichtet, soll der Belgier Philippe Clement die Nachfolge des Kroaten antreten. Der 47-jährige Clement ist seit 2019 Cheftrainer des belgischen Meisters und aktuellen Tabellenzweiten FC Brügge.

Kovac (50) hatte mit Monaco in der Saison 2020/21 Rang drei geholt. Aktuell liegt das Team, zu dem auch Kevin Volland und Alexander Nübel gehören, aber nur auf Rang sechs. Im August war Monaco zudem in den Play-offs zur Champions League an Schachtjor Donezk gescheitert.

Ad

Das könnte Dich auch interessieren: Nächster Corona-Schock für Bayern: Quintett um Neuer positiv getestet

Premier League Dank Last-Minute-Treffer von Rodri: ManCity enteilt im Titelkampf VOR 6 STUNDEN

(SID)

"Wie eine Lotterie": Klopp beklagt weitere Coronafälle

Premier League Schreck vor Kracher gegen Chelsea: Klopp mit Coronavirus infiziert VOR 7 STUNDEN