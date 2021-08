Ohne zahlreiche Nationalspieler, aber mit den Neuzugängen Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi und Weltmeister Kylian Mbappé ging Paris Saint-Germain in das erste Ligaspiel gegen Aufsteiger Troyes. Auch die beiden Deutschen Julian Draxler und Thilo Kehrer sowie der Ex-Dortmunder Abdou Diallo standen in der Startelf.

Der Aufsteiger, der 2018 den Gang in die Ligue 2 gehen musste, begann mutig, doch Paris hatte schnell die Kontrolle und presste sehr früh in der gegnerischen Hälfte. Vieles ging über Mbappé, der sich in der Offensive omnipräsent zeigte. Dennoch stand es überraschend schnell 1:0 für den Aufsteiger! Verteidiger Oualid El Hajjam stieg nach einer Ecke am höchsten und köpfte ein (9.).

Danach verteidigte Troyes den eigenen Strafraum leidenschaftlich, ließ mit der Fünferkette in der Abwehr wenig zu und zeigte sich hoch konzentriert – musste jedoch innerhalb von zwei Minuten zwei Gegentreffer hinnehmen. Hakimi mit dem 1:1 (19.) und Mauro Icardi nutzten zwei Unachtsamkeiten in Troyes‘ Defensive eiskalt aus und stellten schnell auf 2:1 (21.) aus Pariser Sicht. Mbappé hatte kurze Zeit später gar die Chance auf das 3:1, doch Troyes‘ Kapitän Jimmy Giraudon klärte per Kopf auf der Linie (24.).

Troyes musste sich kurz schütteln, spielte danach wieder munter nach vorne. Allen voran Neuzugang Renaud Ripart wurde immer wieder in Szene gesetzt, scheiterte jedoch stets an Keylor Navas (28. / 35.).

Der Aufsteiger kam auch im zweiten Durchgang mutig aus der Kabine, glaubte an seine Chance zur Überraschung. Auf der anderen Seite wirkte PSG in der Defensive alles andere als sattelfest. Presnel Kimpembe konnte einen Schuss Dylan Chambost entscheidend blocken (49.). Auf der Gegenseite war es erneut Giraudon, der für seinen geschlagenen Keeper auf der Linie einen Kopfball von Icardi klärte (53.).

Die Partie hatte in den Folgeminuten längst nicht mehr das Tempo aus dem ersten Durchgang. Paris hatte mehr vom Spiel, doch es fehlte der Zug zum Tor. Auf der anderen Seite lauerte ESTAC auf Konter, sorgte so stets für Gefahr. Unterm Strich zeigte sich der Aufsteiger auf Augenhöhe, Paris musste sich die Führung erkämpfen. Julian Draxler zeigte ein schwaches Spiel, wurde in der Schlussphase ausgewechselt.

In den Schlussminuten hatte Paris deutlich mehr vom Spiel, auch, weil Troyes dem hohen Tempo Tribut zollen musste. Dennoch musste der Vizemeister bis zum Schluss um diesen knappen Sieg zittern. Florian Tardieu und Ripart fanden im starken Navas ihren Meister (90.).

Die Pariser empfangen kommenden Samstag (21:00 Uhr) Racing Straßburg zum ersten Heimspiel in dieser Saison. Troyes muss sonntags zum Aufsteigerduell nach Clermont.

Stimmen zum Spiel

Mauricio Pochettino (PSG): "Wir haben nicht so gespielt, wie wir wollten, weil wir eine gute Mannschaft vor uns hatten. Wir haben noch drei Spiele vor der Pause, und wir müssen die nächsten drei Spiele gewinnen, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Wir müssen arbeiten und solide sein."

Ander Herrera (PSG): "In der ersten Hälfte habe ich mich gut gefühlt, aber dann setzte die Müdigkeit ein. Wir haben eine Menge körperliche Arbeit in unseren Beinen. Wir werden in Spielen leiden, vor allem auswärts. Glückwunsch an Troyes, das gut gespielt hat. Letztes Jahr hatten wir solche Spiele, die wir nicht gewonnen haben, da war es wichtig, auswärts zu gewinnen."

Danilo Pereira (PSG): "Es gibt Zeiten, in denen man leiden muss, man muss leiden. Auswärts zu spielen ist immer schwierig. Es ist wichtig, die drei Punkte nach Hause zu holen. Körperlich war es schwierig, weil wir nicht präzise genug waren, aber es ist immer wichtig, zu gewinnen. Es war wichtig, weil es das erste Mal war, dass wir vor den Fans gespielt haben, es ist immer wichtig, so aufgeregt zu sein. Es ist schwierig, über einen anderen Spieler zu sprechen. Wenn er kommt, ist das sehr gut für uns (Über einen möglichen Wechel von Lionel Messi, Anm. d. Red.)."

Das fiel auf: PSG-Neuzugänge mit unterschiedlichen Debüts

Mit Hakimi und Wijnaldum standen lediglich zwei Neuzugänge in der Startelf von Paris. Der Ex-Dortmunder gehörte zu den Aktivposten, schoss ein wunderschönes Tor zum 1:1 und beackerte die rechte Seite offensiv wie defensiv. Ganz anders präsentierte sich Gini Wijnaldum. Der Niederländer war sehr unauffällig, völlig ungewohnt vom Mittelfeldmann, der bei Liverpool stets zu den besten Spielern gehörte.

Tweet zum Spiel

Ein Bild, das nicht zum Spiel passt, aber dennoch das Herz eines jeden PSG-Fan höherschlagen lässt. Die Nationalspieler sind zurück im Training und werden den Konkurrenzkampf bald verschärfen. Die Argentinier Di Maria und Paredes kamen mit dem Triumph bei der Copa America im Gepäck zurück nach Paris. Die Brasilianer Marquinhos und Neymar mussten sich im Finale geschlagen geben. Insbesondere Neymar wird sich ans Training unter Mauricio Pochettino gewöhnen müssen. Das Training unter dem Argentinier scheint so hart zu sein, dass sich manch Spieler übergeben musste.

Die Statistik: 25 von 26

Die Statistik gehört nun mal nicht einem Spieler, sondern dem Schiedsrichter. Wenn Amaury Delerue ein Spiel der Pariser pfeift, darf man generell von einem PSG-Sieg ausgehen. Der 44-Jährige leitete nun schon 26 Partien von PSG. Die Pariser gingen dabei satte 25 Mal als Sieger vom Platz. Lediglich 2017 gab es nur ein 0:0 gegen den FC Touluse. Es scheint, als habe Amaury Delerue eine eingebaute Sieggarantie bei Spielen von Paris Saint-Germain.

