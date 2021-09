Die Disziplinarkommission behielt sich allerdings weitere Sanktionen nach der Prüfüng aller Ermittlungsergebnisse am 6. Oktober vor.

Lens hat bis zur endgültigen Entscheidungsfindung der LFP-Kommission zwei Heimspiele: Am Mittwoch gegen gegen Racing Straßburg und am 1. Oktober gegen Stade Reims. Auch Lille muss für die Beteiligung seiner Fans an der Randale büßen. Bei Auswärtsspielen des Titelverteidigers bleiben in gegnerischen Stadien die Fan-Blöcke für OSC-Anhänger bis auf Weiteres geschlossen.

Vor rund vier Wochen hatte in der Ligue 1 bereits ähnliche Zwischenfälle wie in Lens für Schlagzeilen gesorgt. Dabei musste das Spiel zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille abgebrochen werden. Marseilles Star Dimitri Payet hatte eine nach ihm geworfene Plastikflasche zurück auf die Tribüne geschleudert, woraufhin wütende Anhänger der Hausherren das Spielfeld stürmten.

Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu hatte nach den Vorfällen Lösungen für die scheinbar übergeordneten Konflikte gefordert und dabei ausdrücklich die Anhänger einbezogen. "Der Start in die Saison war nicht hilfreich. Wir müssen schnell die Situation analysieren. Dazu ist jeder aus dem Fußball aufgerufen, beginnend bei den Fans", sagte die ehemalige Schwimm-Welt- und Europameisterin sowie -Olympiazweite von 2000.

(SID)

