Messi gab am Mittwoch seine erste Pressekonferenz als Spieler von Paris Saint Germain und zeigte sich angriffslustig.

Als ich hier angekommen bin, habe ich mich glücklich gefühlt", sagte der 34-Jährige bei seiner Vorstellung im Prinzenpark am Mittwoch: "Ich genieße die Zeit in Paris wirklich, und meine Familie fühlt sich sehr wohl. Ich möchte einen Neuanfang in meinem Leben."

Außerdem hat er klare Ziele und Vorstellungen bei Paris: "Es ist mein Traum, noch einmal die Champions League zu gewinnen. Und ich denke, dass ich dafür nun in einer idealen Position bin", so Messi weiter.

Der Wechsel hat vor allem in der Medienwelt für viel Wirbel gesorgt.

Die internationalen Pressestimmen zu Messi:

Frankreich

"L'Equipe": "Hier ist Messi. Der Traum ist keiner mehr. Der Floh ist in Paris, und jeder seiner Auftritte in den Stadien der französischen Meisterschaft wird die Hoffnung auf einen Nervenkitzel verbreiten. Es beginnt eine neue Welt. Von noch mehr kann der Verein kaum träumen."

"Le Parisien": "Die Ankunft des besten Spielers der Welt in der französischen Meisterschaft bringt PSG, die Konkurrenz, das Umfeld und das Spektakel auf dem Rasen durcheinander. Ein außergewöhnlicher Roman nimmt seinen Anfang."

"L'Union": "Lionel Messi, ein König in Paris."

"Le Dauphine": "In einer anderen Galaxie."

Spanien

"Marca": "Messi führt die französische Revolution an. Er ist nun Spieler von PSG, und das offiziell. Paris baut eine kolossale Mannschaft auf: Les Galactiques sind geboren. In Barcelona müssen sich einige die Augen reiben: Vor wenigen Tagen stand Messi kurz vor der Vertragsverlängerung, jetzt ist er weg. Schmerz in Katalonien."

"As": "Paris feiert eine Party, die Fans empfangen Messi wie einen Helden - und im Camp Nou wird gleichzeitig sein Bild abgehängt. Es ist frustrierend zu sehen, dass PSG sich einen Messi leisten kann, Barca aber nicht. Es ist beschämend, dass die UEFA die Grundlagen des Financial Fair Play ignoriert und bei einigen Staatsklubs mit Petrodollars einfach wegschaut. Diese Haltung schwächt Real und Barca."

"Sport": "Messi unterschreibt bei PSG... das tut richtig weh! Er genießt das Bad in der Menge bei seiner Ankunft, Paris dreht durch. Messi und Barca gegen nicht wirklich freundschaftlich auseinander. PSG gewinnt mit der Verpflichtung des Superstars eine weitere Schlacht im Krieg gegen Barcelona - und will mit Messi endlich die Champions League gewinnen."

"El Mundo Deportivo": "C'est fini - MessiMania am Eiffelturm. Barcelona auf dem Kreuzweg, es ist ein schmerzhafter Abgang, denn Barca hatte alles selbst in der Hand. Man muss sich daran gewöhnen, dass im Camp Nou nach 17 Monaten ohne Zuschauer kein Messi mehr zaubern wird."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Messi erlebt einen historischen Tag in Paris. Von den Tränen des Abschieds von Barcelona zur triumphalen Ankunft in Paris, in 48 Stunden hat sich für Messi alles geändert. In Paris trifft er seinen Freund Neymar wieder und kann mit Mbappe Feuerwerke auslösen. Ein Stürmertrio, wie man es noch nie erlebt hat!"

"Corriere dello Sport": "Messi lacht. Leo landet in Paris und trocknet seine Tränen nach dem schmerzhaften Abschied aus Barcelona. Paris liegt ihm zu Füßen und empfängt den Fußballstar wie einen König."

"Tuttosport": "Der Fußball ist unberechenbar. Messis Tränen in Barcelona wurden abgelöst durch ein strahlendes Lächeln beim königlichen Empfang in Paris. Für den Argentinier beginnt ein neues Abenteuer."

"Corriere della Sera": "Je suis Messi: Lionel Messi erobert Paris, Tausende Fans schwärmen für ihn auf den Straßen. Nach 21 Jahren hat er endgültig die Nabelschnur durchschnitten, die ihn an Barca gebunden hielt."

"La Repubblica": "Das Lächeln nach den Tränen: Messis Landung in Paris wird zur Reality Show. Er unterzeichnet einen Vertrag von 40 Millionen Euro pro Saison und bleibt der bestbezahlte Fußballer der Welt. Inzwischen hat PSG bereits die Ticketpreise erhöht."

England

"Daily Mail": "Meister von Paris. PSG ist davon getrieben, die Champions League zu gewinnen. Teilt Messi diese Besessenheit? Kann er für sein neues Zuhause jemals so empfinden, wie er es für Barcelona getan hat? Barca war wirklich mehr als ein Klub für ihn. Wird man das von PSG sagen?"

Schweiz

"Neue Zürcher Zeitung": "Der Emir von Katar gönnt sich Lionel Messi."

(SID)

