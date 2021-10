Nach sieben Minuten wurde Lionel Messi das erste Mal im Sechzehner freigespielt, sein Schuss wurde von Hamari Traoré allerdings geblockt. Stade Rennes war zu Beginn sehr gut dabei, erspielte sich in der zehnten Minute auch die erste richtige Chance.

Gaetan Laborde chippte sich den Ball im Sechzehner hoch und versuchte es mit einem Volley-Schuss mit dem Rücken zum Tor, Gianluigi Donnarumma war jedoch zur Stelle. Kamaldeen Sulemana versuchte es aus der zweiten Reihe, verfehlte das Tor jedoch knapp (21.).

Messi hätte die Führung erzielen müssen

Danach spielte im ersten Durchgang quasi nur noch PSG. Nachdem sich zwei Abwehrspieler von Rennes gegenseitig angeschossen haben, verfehlte Neymar im Strafraum das Tor allerdings klar (23.). Zwei Minuten später hätte Kylian Mbappé eigentlich den Führungstreffer erzielen müssen, als er von Messi geschickt wurde. Links im Sechzehner schoss er jedoch ebenfalls klar drüber (25.).

Messi war in Durchgang eins der beste PSG-Spieler, scheiterte mit seinem direkten Freistoß aus gut 20 Metern nur knapp an der Latte (31.). Wieder nur zwei Minuten später schickte er Mbappé in den Strafraum, der Alfred Gomis umkurvte, jedoch keine gute Schussposition hatte. Er legte zurück auf Messi, der aber erneut geblockt wurde.

Zwei Wirkungstreffer von Rennes

Kurz vor dem Pausenpfiff erzielten die Hausherren den Führungstreffer aus dem nichts. Sulemana flankte das Leder von links in den Sechzehner, wo Laborde im Rücken von Nuno Mendes zum Abschluss kam und Donnarumma keine Chance ließ (44.).

Als wäre der Zeitpunkt fürs 1:0 nicht schon perfekt gewählt gewesen, so legten die Hausherren noch einen oben drauf. Mit ihrem ersten Angriff in Durchgang zwei erhöhten sie auf 2:0. Laborde ging auf rechts bis zur Grundlinie durch und bediente Falvien Tait flach im Rückraum, der aus 15 Metern einschoss (46.). Ein Wirkungstreffer für die Gäste, die sich in der Folge extrem schwertaten.

Erst in der 68. Minute setzten sie ein Ausrufezeichen, als di Maria Mbappé in den Sechzehner schickte, der aus spitzem Winkel ins lange Eck traf. Der Treffer wurde jedoch wieder aberkannt, weil der junge Franzose zuvor bereits im Abseits stand.

Im Rückstand - und Glück für PSG

Auch im zweiten Durchgang bekam Messi seine Chance über einen gefährlichen Freistoß, den Neymar 18 Meter zentral vor dem Tor rausgeholt hatte. Dieses Mal verfehlte er den rechten Winkel jedoch etwas deutlicher (73.).

Ein bisschen Glück hatte PSG dann auch noch, weil eine Elfmeterentscheidung von Ruddy Buquet zurückgenommen wurde. Achraf Hakimi wollte einen Ball klären und nahm das Bein dabei etwas hoch, sodass Laborde vermeintlich am Kopf getroffen wurde und zu Boden ging. Die Wiederholung zeigt jedoch, dass er den Franzosen nicht getroffen, sondern nur den Ball (80.).

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Offensiv einfach zu wenig

Auch wenn das bei einer Offensive bestehen aus Messi, Mbappé, Neymar und di Maria komisch klingt, aber PSG ist heute an der fehlenden offensiven Durchschlagskraft gescheitert. Im ersten Durchgang waren sie klar überlegen und haben sich auch einige Großchancen erspielt, diese aber nicht genutzt.

Nach der Pause gab es direkt den Wirkungstreffer von Rennes, der seine Spuren hinterlassen hat. Bis auf das Abseitstor und einige Distanzschüsse konnte PSG nichts mehr offensiv fabrizieren und verliert damit die ersten Punkte in der laufenden Saison.

Die Statistik: 4

Rennes-Trainer Bruno Genesio hat bereits viermal gegen PSG in der Ligue 1 gewonnen. Dreimal mit Lyon und jetzt einmal mit Stade Rennes. Mehr als jeder andere Trainer in der Ligue 1 seit 2011.

