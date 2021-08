Die LFP kündigte zudem an, dass die Untersuchung der Vorfälle in Nizza am Sonntagabend bis zum 8. September abgeschlossen sein soll.

Danach würden die endgültigen Urteile verkündet werden.

Das Mittelmeerderby der Ligue 1 war abgebrochen worden, nachdem Gäste-Profi Dimitri Payet eine auf ihn geworfene Plastikflasche zurück auf die Tribüne gefeuert hatte.

Daraufhin stürmten aufgebrachte Anhänger der Gastgeber das Spielfeld, Ordner versuchten sie zurückzudrängen.

(SID)

Platzsturm nach Flaschenwurf: Hier löst Payet den Spielabbruch aus

