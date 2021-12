Der Grund: Wiederholtes Zünden von Feuerwerkskörpern, Krawalle auf der Tribüne und vereinzelte Platzstürme.

"Mehr denn je müssen wir diese Phänomene des Hooliganismus ausmerzen und all diejenigen verbannen, die durch ihre Taten Feinde des Fußballs sind, aber auch der Vereine, zu denen sie sich bekennen. In diesem Zusammenhang beschließt Olympique Lyon bis auf Weiteres und bis zur Klärung der Identität der Urheber ein Reiseverbot für Fangruppen bei Auswärtsspielen", teilte Olympique in einer Erklärung mit.

Der französische Fußball kämpft in dieser Saison extrem mit Zuschauerkrawallen, es kam bereits zu mehrere schwerwiegenden Vorfällen.

Als Reaktion verabschiedete die nationale Regierung am Donnerstag dieser Woche sogar neue Protokolle zum Umgang mit Fankrawallen.

(SID)

