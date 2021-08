Jetzt will Paris Saint-Germain also auch noch ein größeres Stadion. Der Hauptstadtklub rüstet in diesen Tagen ordentlich auf.

Die Pläne bezüglich einer Modernisierung des traditionsreichen Prinzenparkstadions sollen demnach auch von der Stadt Paris unterstützt werden. Größere Veränderungen an dem Stadion sind zuletzt 1972 vorgenommen wurden.

"Wegen der Attraktivität und der Bekanntheit von PSG verdienen die Zuschauer ein einladenderes Stadion mit mehr Plätzen", erklärte der Erste Beigeordnete der Bürgermeisterin, Emmanuel Grégroire, gegenüber "Europe1".

Bis zu 60.000 Plätze sind angedacht

Geplant sei eine Erweiterung des Prinzenparks von derzeit 48.500 auf bis zu 60.000 Plätze, technisch und städtebaulich seien allerdings nicht mehr Plätze möglich.

Das Stade de France in Saint-Denis bei Paris - traditionell "nur" die Heimspielstätte der Nationalmannschaft - fasst vergleichsweise über 81.000 Zuschauer.

Die Ankunft von Messi bei PSG werde das Vorhaben beschleunigen, der Andrang der Zuschauer ins Stadion werde zunehmen, prophezeite der Beigeordnete weiter - die Verpflichtung sei "eine hervorragende Nachricht, nicht nur für Paris und den französischen Fußball, sondern auch für den Sport im Allgemeinen".

