Lionel Messi war sichtlich bedient.

Als wären die 96 vorherigen Minuten nicht schon aufreibend genug gewesen, musste sich der argentinische Superstar unmittelbar nach Abpfiff im Roazhon Park in Rennes auch noch den Avancen eines aufdringlichen PSG-Fans erwehren, der das Spielfeld gestürmt hatte.

Paris Saint-Germains Nimbus der Unbesiegbarkeit ist dahin: Nach zuvor acht Siegen in Folge in der Liga und wettbewerbsübergreifend elf Partien ohne Niederlage kassierte das Starensemble am Sonntag beim 0:2 (0:1) gegen den Tabellenelften Stade Rennes völlig überraschend die erste Saisonpleite.

"Ich verliere nicht gerne, da ist ein bisschen Wut dabei. Wir sind enttäuscht, dass wir das, was wir an Chancen hatten, nicht zu Ende gespielt haben", konstatierte Trainer Mauricio Pochettino.

PSG: Pleite in Rennes mehr als ein Aurutscher?

In der Tat ließ PSG gerade in Person von Kylian Mbappé - mit Ausnahme eines Abseitstreffers des 22-Jährigen (68.) - gleich mehrere Einschussmöglichkeiten liegen. Messi selbst scheiterte in Halbzeit eins mit einem sehenswerten Freistoß am Querbalken (31.). Alles in allem war es dennoch ein ernüchternder Auftritt des amtierenden Vizemeisters (13 Abschlüsse - keiner aufs Tor).

Ganz anders dagegen die Hausherren, die unmittelbar vor (45./Gaetan Laborde) und nach der Pause (46./Flavien Tait) die Pariser Defensivschwächen eiskalt ausnutzten.

Obwohl der Vorsprung des französischen Vorzeigeklubs an der Tabellenspitze nach neun Spieltagen noch immer sechs Punkte beträgt, konnte die Ligue 1 nach der ersten Niederlage der Pochettino-Elf zumindest für den Moment im Kollektiv aufatmen. Und auch die internationale Konkurrenz dürfte den Pariser Patzer interessiert verfolgt haben.

Doch war es tatsächlich nur ein Ausrutscher oder bereits ein erstes Alarmsignal?

Neymar im Kreuzfeuer

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Paris und dessen Wundersturm um Messi, Neymar und Mbappé bislang noch nicht auf dem Niveau agieren, wie man sich das in der französischen Hauptstadt gewünscht hatte. Mit Ausnahme des Champions-League-Topspiels gegen Manchester City (2:0) blieb das neue "magische Dreieck" unter dem Strich einiges schuldig.

So auch am Sonntag in Rennes, weshalb Pochettinos anschließende Analyse um so mehr überraschte. "Wir haben 25, 30 Minuten gezeigt, die die besten der Saison waren", lobte der 49-Jährige.

Die französische Presse zeigte sich dagegen weniger gnädig und schoss sich insbesondere auf Superstar Neymar ein, der von Pochettino nach 76 enttäuschenden Minuten vom Platz genommen wurde. "Nichts geht mehr bei Neymar", titelte etwa die "L'Équipe". Branchenkollege "Le Parisien" legte sogar noch einen drauf: "Technische Schwäche, fehlende Präzision: Neymar war nur ein Schatten seiner selbst."

Hinter den Kulissen sollen laut "L'Équipe" bereits erste kritische Stimmen aufgrund der langen Vertragslaufzeit (2025 plus Option auf ein weiteres Jahr) des Brasilianers laut geworden sein.

Luxusprojekt PSG auf wackligen Beinen

So passt es ins Gesamtbild eines gebrauchten Tages, dass Pochettino nach "Kicker"-Informationen den ehemaligen Dortmunder Achraf Hakimi während der Halbzeitpause in Rennes lautstark zurechtgewiesen haben soll - mit mäßigem Erfolg. Gerade einmal 15 Sekunden (!) nach Wiederanpfiff musste Keeper Gianluigi Donnarumma den Ball zum zweiten Mal aus dem Netz holen.

Jene Vorfälle zeigen, auf welch wackligen Beinen das Luxusprojekt von Präsident Nasser Al-Khelaifi trotz des insgesamt starken Saisonstarts steht.

"Es war eine sehr anstrengende Zeit für das Team. Das müssen wir jetzt aufarbeiten. Wir müssen jetzt uns selbst hinterfragen und wieder den richtigen Weg finden, um eine Balance im Team herzustellen", legte Pochettino den Finger doch noch in die Wunde.

Besonders im Hinblick auf die Champions League, dem großen Ziel des französischen Vorzeigeklubs, ist dies unabdingbar. In der Liga fehlt es dagegen bislang an ernst zu nehmenden Titelkonkurrenten. Trotzdem muss PSG auch auf nationaler Ebene schnellstmöglich wieder in die Spur finden, um die zuletzt laut gewordenen kritischen Stimmen verstummen zu lassen.

So auch Messi, der in der Liga im Übrigen noch immer auf seinen ersten Treffer wartet.

