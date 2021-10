Fußball

PSG: Messi und Co. patzen gegen Olympique Marseille, Hakimi fliegt vom Platz - Highlights

In der Ligue 1 gab es anstatt einem Topspiel eher magere Fußballkost. Gegen Olympique Marseille kam Paris Saint-Germain nicht über ein 0:0 hinaus. Dabei erzielten beide Teams in der Anfangsphase ein nicht gegebenes Abseitstor. Rechtsverteidiger Achraf Hakimi sah in der zweiten Halbzeit durch eine Notbremse die Rote Karte. Die Highlights im Video.

00:01:11, vor 2 Stunden