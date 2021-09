Fußball

PSG - Olympique Lyon - Highlights: Messi-Frust bei Last-Minute-Sieg durch Mauro Icardi

Paris Saint-Germain hat am 6. Spieltag der Ligue 1 einen glücklichen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen Olympique Lyon gefeiert. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Mauro Icardi (90.+2). Star-Neuzugang Lionel Messi setzte in der ersten Halbzeit einen Freistoß ans Lattenkreuz. Für Aufsehen sorgte aber vor allem sein Verhalten bei seiner Auswechslung. Die Highlights.

