Fußball

PSG-Trainer Mauricio Pochettino nimmt Ramos-Platzverweis locker: "Daheim kann er nicht Rot kriegen"

Nun ist Sergio Ramos endgültig bei Paris Saint-Germain angekommen: Beim 1:1 gegen Lorient am Mittwoch fliegt der Spanier zum 27. Mal in seiner Karriere vom Platz. Der Verteidiger war erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden und sah in der 85. Minute Gelb-Rot. PSG-Trainer Mauricio Pochettino sieht das aber relativ entspannt.

00:00:53, vor 2 Stunden