Mit 79 Zählern thront PSG ganz oben, Euphorie herrscht rund um den Klub dennoch nicht. Zu schmerzhaft war das Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Real Madrid, auch Fanproteste gab es zuletzt.

Straßburg, das noch aussichtsreich um die Europapokalplätze kämpft, ging am Freitagabend früh durch Kevin Gameiro (2.) in Führung. Mbappes Ausgleich (23.) hatte eine ganze Weile Bestand, erst der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi (64.) brachte Paris erstmals in Führung. Erneut Mbappe legte nach (68.), ein Eigentor von Marco Verratti (75.) sorgte aber für Spannung in der Schlussphase - und der künftige Mainzer Anthony Caci (90.+2) traf zum umjubelten Remis.

Ad

Thilo Kehrer wurde in der 89. Minute für Hakimi eingewechselt, Nationalmannschafts-Kollege Julian Draxler fehlt weiterhin wegen einer Knieverletzung.

Ligue 1 Draxler vor PSG-Abschied: Drei Bundesliga-Vereine klopfen angeblich an 26/04/2022 AM 12:05

Das könnte Dich auch interessieren: Klopp-Verlängerung als Turbo-Boost: Liverpool zieht den letzten Joker

(SID)

Klopp von Reporter irritiert: "Wie kommen sie auf diese Frage?"

Ligue 1 Keine Lust auf Titelfeier mit den Stars - Teil der PSG-Fans wendet sich ab 24/04/2022 AM 11:51