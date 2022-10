Laut dem Bericht fordert Lille mindestens 50 Millionen Euro für den Mittelstürmer, der noch bis 2025 bei den Franzosen unter Vertrag steht.

David möchte aber angeblich bald zu einem europäischen Topklub wechseln. Ein Interesse des FC Everton soll daher auch keine Rolle für den Angreifer spielen.

Die Bayern wiederum haben offenbar gute Chancen, sollten sie einen Transfer vorantreiben. Doch es droht womöglich Konkurrenz.

Das Onlineportal "Jeunes Footeux" berichtet, dass auch der FC Chelsea an David interessiert ist. Die Engländer wollen demnach schon im Winter einen Vorstoß wagen, heißt es.

FC Bayern und David (noch) nicht in Kontakt

Dann dürften sogar bis zu 60 Millionen Euro für den 30-fachen kanadischen Nationalspieler fällig werden. Laut "Sky" gibt es zwischen David und dem deutschen Rekordmeister bisher keinen Kontakt. Doch bereits im vergangenen Sommer soll der 22-Jährige in München kurzzeitig ein Thema gewesen sein.

In dieser Saison erzielte David in elf Ligaspielen neun Tore. Damit traf er genauso häufig wie PSG-Superstar Neymar, der an der Spitze der französischen Torschützenliste steht. Dessen Teamkollege Kylian Mbappé folgt dahinter mit acht Treffern.

Eurosport-Einschätzung: Für die Münchener wäre ein Transfer wohl erst im kommenden Sommer interessant. Sollte Jonathan David bis dahin nicht etwa zu Chelsea gewechselt sein, könnte der 22-Jährige eine Option sein, um die Lücke von Robert Lewandowski weiter zu schließen. David wäre zudem eine kostengünstigere Alternative zum ebenfalls gehandelten Star-Stürmer Harry Kane. Der Franzose hat Erfahrung in einer der europäischen Topligen und auch in der Champions League kam er bereits zum Einsatz (acht Spiele, drei Tore).

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent

