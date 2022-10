Fußball

Highlights: OSC Lille besiegt AS Monaco - Alle Treffer des Torfestivals in der französischen Ligue 1

Highlights vom Top-Duell zwischen OSC Lille und AS Monaco - alle Treffer des 4:3-Torfestivals in der französischen Ligue 1 am zwölften Spieltag.

00:01:16, vor 2 Stunden