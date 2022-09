Fußball

Lionel Messi entscheidet Topspiel in der Ligue 1 zwischen PSG und Olympique Lyon - die Highlights

Paris saint-Germain bleibt in der französischen Ligue 1 weiterhin das Maß aller Dinge. Der französische Meister gewinnt durch ein frühes Tor von Superstar Lionel Messi mit 1:0 gegen Olympique Lyon, die bereits die dritte Pleite in Folge kassieren. PSG hätte noch deutlich höher gewinnen können, doch Neymar und Co. vergaben einige Großchancen. Die Highlights der Partie im Video.

00:01:15, vor 2 Minuten