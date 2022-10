Fußball

Lionel Messi trifft wunderschön per Freistoß für PSG - "GOAT"-Werbebande prophezeit den Treffer

Lionel Messi trifft für Paris Saint-Germain beim 2:1 gegen OGC Nizza meisterhaft per Freistoß, just als auf der Werbebande "GOAT" - Greatest of all Time - erscheint.

