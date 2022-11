Der Argentinier laboriert zwei Wochen vor Start der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) an einer entzündeten Achillessehne und wird voraussichtlich in der kommenden Woche das Training wieder aufnehmen.

Terem Moffi (53.) traf zum Ausgleich für die Hausherren gegen PSG, Daniel Pereira (81.) sorgte für den Sieg der Pariser.

