PSG - Trainer Christophe Galtier lobt Superstar Neymar nach Saisonstart: "Er ist sehr selbstlos"

Neymar startete bislang überragend in die neue Ligue-1-Saison und war an 11 Toren in 3 Spielen beteiligt. PSG-Trainer Christophe Galtier glaubt, dass der Brasilianer sogar einen Rekord einstellen kann.

00:00:44, vor einer Stunde