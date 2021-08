Mit rund zwei Millionen Einwohnern ist Rosario nach Buenos Aires und Córdoba die drittgrößte Stadt Argentiniens. Und mit einem Flusshafen am imposanten Paraná-Fluss ist sie ein sehr wichtiges Nervenzentrum der Wirtschaft des Landes.

Auf historischer Ebene hat sie auch eine herausragende Rolle in der Ideologie der kubanischen Revolution gespielt, da hier Ernesto Guevara 1928 geboren wurde. Doch 59 Jahre nach "el Che" kam ein anderer Leitwolf mit einem ganz anderen Stil in Rosario zur Welt.

Am 24. Juni 1987 wurde in einem kleinen Haus am südlichen Stadtrand von Rosario, das später eine Kultstätte werden sollte, ein gewisser Lionel Messi geboren. In seinen frühen Jahren geht der junge "Leo" durch die Straßen seiner Stadt und ist immer noch ein Junge wie jeder andere. Sehr schüchtern schafft er es nie, sich besser auszudrücken, als mit einem Ball an den Füßen.

Rosario in Argentinien

Schon bald sticht sein Talent ins Auge und das kleine Wunderkind schlüpft als Jugendlicher ins Trikot von Newell's Old Boys, einem der beiden großen Klubs der Stadt, zusammen mit Rosario Central. Trotz seiner geringen Statur ist "der Floh", wie er genannt wurde, in der Lage, Gegner, die größer und älter sind als er selbst, lächerlich zu machen.

Ein solches Phänomen konnte nicht lange unbemerkt bleiben. Im Alter von 13 Jahren packt Messi seine Koffer und verlässt Rosario Richtung Barcelona und sein berühmtes Trainingszentrum. Im Gegensatz zu Diego Maradona, einem weiteren argentinischen Fußball-Idol, das zu Hause (bei Argentinos Juniors und Boca Juniors) debütierte, hatte Messi nicht einmal die Zeit, den Rasen der argentinischen ersten Liga zu betreten. Er hat dennoch seine Spuren in der Geschichte der Stadt zu hinterlassen.

Eine riesige Wand zu Ehren des Helden

Leos Leistungen bei Barça und in der Nationalmannschaft machten in Rosario schnell die Runde. Die Stadt ist stolz, ein solches Genie unter ihren eigenen zu haben. Im Handumdrehen wird sein Zuhause zu einem Must-See für Fußballfans.

Eine touristische Route führt durch alle Orte, an denen das Idol als junger Mann lebte: Die Route geht durch den Club Abanderado Grandoli, wo Leo, von seiner Großmutter ermutigt, seine ersten Schritte machte. In seiner Heimatstadt La Bajada wurde sogar ein großes Wandgemälde zu Messis Ehren fertiggestellt.

Rosario in Argentinien

Zweifellos ging der junge Messi die Umgebung und die Stufen des berühmten "Monumento a la bandera", dem anderen großen Stolz der Stadt, entlang. Die Umgebung des 70 Meter hohen Turms, von dem aus Sie einen herrlichen Blick über Rosario und den Fluss Paraná genießen können, ist der ideale Ort, um herumzuwandern und die Stadt zu entdecken.

Natürlich dribbelte der tolle Rechtsaußen über die Hafendocks. Letztere sind perfekt ausgestattet. Hier haben Sie die Möglichkeit, das blaue Wasser des Flusses mit dem Boot zu überqueren, die Sportlicheren auch mit dem Kajak oder Stand-Up-Paddle.

Paris, mit einem Hauch von Rosario

Etwas weiter entfernt fungiert der "Parque de la Independencia" als Lunge der Stadt. Es ist eine riesige Grünfläche, eine Oase der Ruhe für den Besucher, der bei einer Mate-Verkostung in die lokale Kultur eintauchen kann (ein sehr traditioneller argentinischer Aufguss). Mate, Asado, Eiscreme, Dulce de Leche (eine Art Karamellcreme) sind neben dem Fußball natürlich weitere Kulturgüter des argentinischen Volkes.

In Rosario ist Messi Gott, hat aber auch viele Jünger, angefangen beim legendären Marcelo Bielsa. Der derzeit 66-jährige ehemalige Spieler der Newell's Old Boys wurde weltweit für seine Ergebnisse aber auch für seine Fairplay-Philosophie bekannt. Und schon näher an Messi drangen Ezequiel Lavezzi und Javier Mascherano in Mannschaften aus der Stadt Rosario in die unteren Ligen auf, bevor sie sich mit Messi in der Nationalmannschaft und sogar im zweiten Fall bei Barça messen konnten.

Lionel Messi ist offiziell kein Spieler des FC Barcelona mehr. Mit 34 hat er gerade bei Paris Saint-Germain unterschrieben. Und da die Fußballwelt sehr klein ist, trifft er in der französischen Hauptstadt wieder auf Trainer Mauricio Pochettino, ursprünglich aus Murphy (Santa Fé, Argentinien), sowie auf Mauro Icardi und Angel Di María, die in derselben Stadt wie Lionel Messi geboren wurden! Rosario ist auf der ganzen Welt, sogar in Paris.

