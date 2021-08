Fußball

Lionel Messi von PSG-Fans frenetisch in Paris empfangen: Superstar am Flughafen gefeiert

Der sechsmalige Gewinner des Ballon d'Or, Lionel Messi, ist am Dienstagnachmittag in Paris am Flughafen Le Bourget gelandet. Messi zeigte sich den Fans an einem Fenster des Flughafens und versetzte die PSG-Anhänger in Ekstase. Die standen zu hunderten hinter einer Absperrung und ließen seinen Nachnamen durch die französisch Hauptstadt schallen. Messi soll einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

