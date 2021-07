5.Minute: Wieder geht es über Schulz

Tigges behauptet das Leder im Mittelfeld und beweist dann eine gute Übersicht. Er schlägt den Ball auf die linke Außenbahn, wo Schulz den Pass im Sechzehner erläuft und direkt in die Mitte flankt. Dort findet er jedoch keinen Mitspieler.

4.Minute: Dortmund macht weiter Druck

Schulz wird auf der linken Seite in den Lauf geschickt und flankt direkt mit Effet in den Sechzehner. In der Mitte läuft Tigges ein, doch der Angreifer verpasst die Hereingabe.

1.Minute: Dortmund legt direkt los!

Reus treibt den Ball schnell nach vorne und marschiert durch die Zentrale. Er nimmt Reyna auf der rechten Seite mit und spielt einen starken Chip-Pass in den Lauf des Flügelspielers. Der US-Amerikaner spielt das Leder flach in den Sechzehner, wo zunächst Tigges verpasst und am zweiten Pfosten ist de Silvestri gerade so vor Haaland am Ball und klärt.

1.Minute: Los geht´s!

Es geht los in der Cashpoint-Arena in Altach. Borussia Dortmund führt den Anstoß aus.

Noch zu früh für Malen

Der holländische Neuzugang des BVB, Donyell Malen, der bereits vor drei Tagen seinen neuen Vertrag unterschrieb, ist heute noch nicht im Kader der Borussia. Malen wurde eigentlich als Nachfolger von Jadon Sancho verpflichtet und wird demnach für viele als neuer Flügelspieler gehandelt. Der holländische Nationalspieler hat aber den Großteil der letzten Saison in der Sturmspitze gespielt, wo beim BVB für gewöhnlich Erling Haaland zu finden ist. Dennoch sieht es stark danach aus, als würde der Neuzugang in Zukunft weiterhin in der Sturmspitze spielen, so setzt Marco Rose auch im heutigen Testspiel auf zwei Sturmspitzen, was bereits ein Wink mit dem Zaunpfahl für die kommende Saison sein könnte. Aktuell sie es sehr stark danach aus, als würde Donyell Malen in der Zukunft in der Sturmspitze zusammen mit Erling Haaland stürmen und nicht etwa auf den Flügel ausweichen.

Hier geht es zu einem Artikel über Donyell Malen:DONYELL MALEN KOMMT VON DER PSV EINDHOVEN

Die Aufstellungen

Marco Rose schick beim BVB folgende Elf ins Rennen: Kobel - Schulz, Papadopoulos, Maloney, Passlack - Reus, Dahoud, Brandt, Reyna - Haaland, Tigges

Auf der Bank nehmen folgende Spieler platz: Hitz, Kamara, Moukoko, Gürpüz, Kleine-Bekel, Pasalic, Rothe, Lütke-Frie, Mrosek

Die Aufstellung vom FC Bologna sieht wie folgt aus: Skorupski - Dijks, Bonifazi, Soumaoro, de Silvestri - Vignato, Svanberg, Schouten - Sansone, Santander, Orsolini

Herzlich willkommen im Liveticker

Ab 16:30 Uhr meldet sich Florian Luber vom Testspiel des BVB gegen den FC Bologna. Pünktlich zum Anstoß könnt Ihr hier bei Eurosport.de im Liveticker das Geschehen verfolgen.

