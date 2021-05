Publiziert 12/05/2021 Am 12:11 GMT

Sein voller Fokus gelte der Saisonvorbereitung mit Liverpool, die Reha laufe derzeit gut. Mitte Oktober hatte sich der 29-Jährige im Ligaspiel beim Stadtrivalen FC Everton die schwere Verletzung zugezogen und war seitdem ausgefallen. Ohne ihn müssen die Niederländer nun in der EM-Gruppe C in Amsterdam gegen Nordmazedonien, Österreich und die Ukraine antreten.

Van Dijk, Europas Fußballer des Jahres von 2019, sei "sehr enttäuscht", dass er die EM verpasse, aber er könne damit leben. "Ich denke, es ist mit Blick auf das große Ganze die richtige Entscheidung nicht zu fahren", sagte er: "Es ist hart, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht."

Das könnte Dich auch interessieren: Warum der Morey-Ausfall teuer für Dortmund werden könnte

La Liga Barça wirft den Titel weg: Wie reagiert Messi? VOR 3 STUNDEN

(SID)

Alles für den Torerfolg: Stürmer biegt Pfosten um

Bundesliga Abschied vom FC Bayern? Lewandowski zeigt klare Kante VOR 17 STUNDEN