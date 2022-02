Fußball

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp richtet Kampfansage an Tabellenführer: “Wir wollen Manchester City nerven”

Durch die Heimniederlage von Manchester City gegen Tottenham Hotspur am letzten Wochenende wurde der Meisterkampf in der englischen Premier League neu eröffnet. Der FC Liverpool hat wieder eine realistische Chance, den Titel an die Mersey zu holen. Vor dem Spiel gegen Leeds United schickt Reds-Trainer Jürgen Klopp daher eine Kampfansage in Richtung Manchester City.

