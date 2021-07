Live: FC Bayern München - SSC Neapel 0:0

50. Minute: Findungsphase im zweiten Durchgang

Natürlich müssen sich die acht neuen Bayernspieler nun erst einmal finden. Beim Gegner gab es zur Halbzeit keine Wechsel.

46. Minute: Bayern mit acht Wechsel zur Halbzeit

Weiter geht's in München! Wir sehen eine runderneuerte Mannschaft. Bis auf Leroy Sané und Eric Maxim Choupo-Moting blieben alle Feldspieler in der Kabine.

Halbzeitfazit: Bayern spielbestimmend und mit Chancen

Mit den Nationalspieler war eine Qualitätssteigerung von Anfang an erkennbar im Spiel der Bayern. Goretzka und Co. holten sich durch starkes Pressing immer wieder früh die Bälle und ließen selbst keine Kontermöglichkeiten zu. Musiala, Choupo-Moting und Gnabry hatten gute Chancen zur Führung, doch noch steht die Null auf beiden Seiten.

45. Minute: Halbzeit in München!

Dr. Felix Brych pfeift pünktlich zur Halbzeit.

45. Minute: Zielinski verzieht

Zielinski hat im letzten Drittel zu viel Platz und kann ungehindert bis zum Strafraum laufen. Der Schuss des Polen aus 16 Metern geht dann aber links am Tor vorbei.

43. Minute: Gnabry scheitert am Pfosten!

Der Nationalspieler setzt sich halblinks im Strafraum stark durch und zieht ab. Der stramme Schuss wird noch abgefälscht und landet dann am linken Außenpfosten.

40. Minute: Kopfball von Osimhen!

Nun kommen auch die Gäste mal gefährlich in die Box der Bayern. Elmas findet auf der linken Seite Mario Rui, der sofort ins Zentrum flankt. Dort setzt sich Osimhen gegen Nianzou durch, setzt den Kopfball aber dann doch deutlich über den Kasten.

37. Minute: Nächste Verletzungsunterbrechung!

Nach einem Zweikampf bleibt Malcuit liegen. Der Neapolitaner hat sich am rechten Sprunggelenk verletzt und muss behandelt werden. Nach kurzer Unterbrechung kann es für den Rechtsverteidiger weitergehen.

35. Minute: Ulreich fliegt!

Nun kann sich auch mal Sven Ulreich auszeichnen. Elmas prüft den Keeper mit einem Schuss aus 20 Metern. Ulreich fliegt und hat die Kugel sicher. Das war einer für die Galerie.

28. Minute: Doppelchance der Bayern!

Das sah schon sehr gut aus. Nach einer schnellen Kombination kommt Musiala am Elfmeterpunkt an die Kugel und zieht aus der Drehung ab. SSC-Keeper Contini wehrt die Kugel stark ab. Beim Abpraller setzt Choupo-Moting zum Fallrückzieher an, verfehlt das Ziel aber.

25. Minute: Ruhige Phase in München

Aktuell erleben wir eine recht ruhige Phase in der Allianz-Arena. München ist spielbestimmend, doch noch fehlt die Durchschlagskraft im Sturm. Auffällig ist die viele Kommunikation auf dem Platz, dabei fehlen die Herren Neuer, Kimmich und Radio Müller noch.

21. Minute: Druckvoller Beginn des FCB!

Die Spielanlage der Bayern unter Julian Nagelsmann ist klar: Die Bayern pressen sehr früh, lassen aber im Vergleich zu den Jahren davor, bei weitem nicht so viele Kontermöglichkeiten zu. Immer wieder kommen die Diagonalbälle aus der Defensive auf die Außen.

17. Minute: Erster Abschluss durch RL9!

Die Bayern holen sich durch ein starkes Gegenpressing den Ball im gegnerischen Drittel. Musiala findet Sané an der Box, der auf Lewandowski ablegt. Der Stürmer zieht sofort ab, die Kugel geht einen halben Meter am rechten Winkel vorbei.

15. Minute: Bayerns Abwehr voll auf der Höhe!

Die Defensive um Upamecano agiert hellwach und lässt bislang keine Gegenangriffe zu. Nianzou gewinnt ein Laufduell gegen Osimhen und nimmt dem Nigerianer ganz stark den Ball ab.

11. Minute: Upamecano verpasst knapp!

Die Bayern erhöhen den Druck. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld verpasst der Neu-Bayer am linken Pfosten haarscharf.

8. Minute: Coman muss runter!

Für den Franzosen geht es nicht weiter. Coman hat Schmerzen an der linken Beckengegend. Choupo-Moting kommt rein.

6. Minute: Bayern aktuell in Unterzahl

Kingsley Coman scheint sich bei der Aktion verletzt zu haben. Der Flügelstürmer wird aktuell an der Seitenlinie behandelt. Der Franzose hat wohl Probleme an den Rippen.

4. Minute: Es steht viel auf dem Spiel!

Schon nach wenigen Minuten ist erkennbar, dass beide Teams diesen Härtetest mit der nötigen Ernsthaftkeit angehen. Zunächst nahmen Upamecano und Pavard einen Neapolitaner in die Zange, wenig später lag Coman auf dem Boden. Es geht rund in der Allianz-Arena.

1. Minute: Anpfiff in München!

Das Spiel läuft. Neapel mit dem Anstoß und gleich einem langen Ball tief in Bayerns Hälfte. Doch die Abwehr der Hausherren hat aufgepasst.

Was passiert mit Lorenzo Insigne?

Einige Gerüchte gibt es nach wie vor um Star Lorenzo Insigne. Der „Messi vom Vesus“ konnte sich bislang mit dem Verein nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Das Arbeitspapier ist bis zum 30.06.2022 gültig. Nun hat Neapel seinem Star ein Preisschild umgehängt: 30 Millionen Euro müsste ein Verein für den Europameister auf den Tisch legen. Ein ablösefreier Wechsel im kommenden Sommer soll auf jeden Fall verhindert werden.

Wechselt Gladbachs Zakaria in die Serie A?

Neapel war auf dem Transfermarkt bisher doch zurückhaltend, lediglich Matteo Politano, der schon in der Vorsaison von Inter Mailand ausgeliehen war, wechselt für 19 Millionen den Arbeitgeber. Auf der Seite der Abgänge sind Elseid Hysaj (Lazio Rom) und Tiemoué Bakayoko (Leih-Ende, FC Chelsea) die prominentesten Namen. Für den Mittelfeldmann sucht die SSC dringend einen Ersatz. Unter anderem wir Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach gehandelt.

Neapel mit Neu-Trainer Spalletti

Das Team von Trainer Luciano Spalletti konnte im Großen und Ganzen zusammengehalten werden. Der Italiener übernahm zum 1. Juli das Amt von Gennaro Gattuso, der nach enttäuschenden eineinhalb Jahren gehen musste. Nun soll für die SSC wieder die Qualifikation zur Königsklasse her.

Neapel ohne EM-Teilnehmer

Für die Neapolitaner beginnt die Saison erst am 22. August mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger FC Venedig. Die Spieler sind noch nicht lange in der Vorbereitung, die EM-Fahrer um Insigne haben noch Urlaub. Ein Vorteil für die Bayern?

Sieg ist Pflicht im Härtetest

Mit dem "neuen" Personal müssen nun auch die Siege her, dies forderte auch der neue Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn. Heute Nachmittag kommt mit der SSC Neapel ein europäisches Kaliber nach München. Die Italiener um Europameister Lorenzo Insigne konnten sich in der vergangenen Saison nur den 5. Platz holen und müssen nun in der Europa League antreten.

Leistungsträger brauchen Rhythmus

"Sie wollen Rhythmus kriegen vor dem ersten Pflichtspiel", kündigte Nagelsmann bereits am Mittwoch. Der 34-Jährige ist sich zudem sicher, dass die Nationalspieler nach der durchweg enttäuschenden EM mental nicht aufgebaut werden müssen: "Die meisten sind auch keine 18 mehr. Sie haben die Fähigkeiten, mit gewissen Dingen fertig zu werden. Es ist auch schon ein bisschen her. Sie konnten im Urlaub auf andere Gedanken kommen."

Die Startaufstellung des FC Bayern

Die C-Elf hat beim FC Bayern nun ausgedient. Jetzt übernehmen wieder die Stars. Dementsprechend ist die heutige Aufstellung mit den Formationen in den bisherigen drei Testspielen nicht zu vergleichen. Und so beginnen die Bayern: Ulreich - Stanisic, Upamecano, Nianzou, Pavard - Goretzka - Sané, Gnabry, Musiala, Coman - Lewandowski.

Sieben EM-Fahrer in der Startelf

Doch nun sind alle Stars wieder an Bord. Bis auf die verletzten Lucas Hernández, Marc Roca, Niklas Süle und Alphonso Davies sowie den an Corona erkrankten Corentin Tolisso kann Nagelsmann quasi aus dem Vollen schöpfen. DasStammpersonal wird heute das erste Mal zum Einsatz kommen, sieben EM-Fahrer stehen in der Startelf. Manuel Neuer und Joshua Kimmich starteten erst gestern ins Training und fehlen heute noch. Joshua Zirkzee fehlt ebenso, um den Niederländer gibt es Wechselgerüchte.

FCB noch sieglos unter Julian Nagelsmann

Die Bayern warten unter Julian Nagelsmann immer noch auf das erste Erfolgserlebnis. Einem Unentschieden stehen zwei Niederlagen in der Vorbereitung gegenüber. Am Mittwoch musste man sich – trotz ansprechender Leistung – mit 0:2 der Borussia aus Mönchengladbach geschlagen geben.

Bayerns Härtetest mit EM-Fahrer

Seit Wochenbeginn sind die EM-Fahrer zurück im Training und erhöhen die Schlagzahl beim Rekordmeister. Für die Bayern ist es die Generalprobe vor dem Start in die Saison. Kommenden Freitag trifft der Serienmeister auf den Bremer SV in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Willkommen zum Liveticker

Philipp Mosthaf begrüßt Euch zum Liveticker beim Testspiel vom FC Bayern München gegen den SSC Neapel. Anstoß ist um 16:30 Uhr.

