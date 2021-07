Gleich geht es los

20:18 Uhr: In Innsbruck ertönt bereits "You'll never walk alone", die Hymne des FC Liverpool. Die Mannschaften haben bereits Aufstellung auf dem Rasen bezogen.

Herthas Vorbereitung eher durchwachsen

20:15 Uhr: Die Berliner konnten einzig ihre ersten beiden Testspiele gegen SR Neustadt und den MSV 1919 Neuruppin gewinnen. Gegen Hannover 96, den FC St. Pauli und den VfB Lübeck gab es jeweils eine Punkteteilung.

Van Dijk hofft auf das Comeback

20:11 Uhr: Liverpool-Kapitän van Dijk sitzt heute auf der Bank. Der Niederländer könnte nach seinem Kreuzbandriss im Oktober des letzten Jahres heute zu seinem Comeback kommen.

Die Startaufstellung von Liverpool

20:07: Und so starten die Reds in die Partie: Kelleher - Tsimikas, Matip, Konaté, Alexander-Arnold - Milner, Keita, Elliott - Mané, Minamino, Salah.

Dritter Bundesliga-Test für Liverpool

20:05 Uhr: Die Mannschaft von Jürgen Klopp testet bereits zum dritten Mal gegen einen Bundesligisten. Gegen den VfB Stuttgart spielten die Engländer 1:1, gegen Mainz 05, den Ex-Verein des Trainers, gewann man mit 1:0.

So spielen die Berliner

20:00 Uhr: Stattdessen bringt Hertha-Trainer Pal Dardai heute Davie Selke von Beginn an. Der Rückkehrer, der zuletzt an Werder Bremen ausgeliehen war, erzielte in der Vorbereitung bislang acht Tore in fünf Spielen. Insgesamt liest sich die Aufstellung der Berliner so: Schwolow - Pekarik, Stark, M. Dardai, Plattenhardt - Ascacibar, Serdar - Lukebakio, Boateng, Dilrosun - Selke.

Hertha-Neuzugang zunächst auf der Bank

19:55 Uhr: Erst vor zwei Tagen vermeldete der neue Hertha-Manager Fredi Bobic die Verpflichtung von Stürmer Stevan Jovetic, der zuletzt beim AS Monaco unter Vertrag stand. Der neue Mann soll nach dem Abgang von Jhon Cordoba die Lücke in der Offensive schließen und sitzt gegen die Mannschaft von Jürgen Klopp zunächst auf der Bank.

Hertha BSC im Trainingslager

19:50 Uhr: Zwei Wochen vor dem Start der Bundesliga-Saison bereitet sich Hertha BSC im Trainingslager in Leogang in Österreich auf die Hinrunde vor. Mit dem FC Liverpool testen die Berliner heute gegen ein europäisches Schwergewicht.

Willkommen zum Liveticker

18:00 Uhr: Einen wunderschönen Donnerstagabend. Um 20:20 Uhr kommt es zum Testspiel zwischen dem FC Liverpool und Hertha BSC. Für Euch ist Celine Jäntsch am Ball. Pünktlich zum Anstoß könnt Ihr hier bei Eurosport.de im Liveticker das Geschehen verfolgen. Viel Spaß!

