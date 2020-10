28. Minute - Schalke 04 - Borussia Dortmund (1:1)

Innenverteidiger Kuffour startet einen Solo-Lauf bis tief in die gegnerische Hälfte. Dann allerdings nimmt der BVB das Tempo raus und spielt wieder nach hinten. So verläuft der Angriff im Sand.

25. Minute - Schalke 04 - Borussia Dortmund (1:1)

Schalke drückt und hat etwas mehr Spielanteile in der gegnerischen Hälfte. Dann leisten sich die Knappen aber einen unnötigen Ballverlust und sofort schmeißt der BVB die Kontermaschine an. Aydin kann Bamba nur mit einem Foul stoppen und sieht dafür zurecht Gelb.

21. Minute - Schalke 04 - Borussia Dortmund (1:1)

Riesenchance für Schalke. Cabrera öffnet das Spiel, indem er auf Aydin legt und dann in die Tiefe startet. Aydin bedient Cabrera und der zieht aus halbrechter Position ab. Sein Schuss klatscht an den Innenpfosten und springt von da zurück ins Feld. Glück für den BVB.

20. Minute - Schalke 04 - Borussia Dortmund (1:1)

Bamba macht das gut im Dribbling und spielt einen Doppelpass mit Moukoko. Dann wird der 16-Jährige aber gefoult und es gibt Freistoß aus 20 Metern. Den setzt Moukoko aber weit über das Tor.

18. Minute - Schalke 04 - Borussia Dortmund (1:1)

Auf einen langen Schalker Ball muss BVB-Torwart Klußmann aus dem Kasten eilen und bekommt den Ball erst im Nachfassen. Es wird aber ohnehin auf Abseits gegen Krasniqi entschieden.

15. Minute - Schalke 04 - Borussia Dortmund (1:1)

Was für ein wilder Auftakt in diese Partie. Zwei Abwehrfehler auf beiden Seiten bescheren die frühen Tore. Schalke nimmt jetzt den Schwung durch das Ausgleichstor mit und läuft wieder an. Aydin bleibt dieses Mal aber hängen.

11. Minute - Schalke 04 - Borussia Dortmund (1:1)

TOOOR für Schalke 04! Der direkte Ausgleich für die Knappen. Calhanoglu schickt Aydin auf der rechten Seite. Der bringt eine scharfe Flanke vor das Tor, die BVB-Verteidiger Gürpüz ins eigene Tor bugsiert.

10. Minute - Schalke 04 - Borussia Dortmund (0:1)

TOOOR für Borussia Dortmund! Und natürlich ist es Youssoufa Moukoko, der die Führung besorgt. Bamba setzt Campanile unter Druck und zwingt ihn zu einem katastrophalen Rückpass. Moukoko fängt den Ball ab, umkurvt Rose und schiebt ins leere Tor ein.

8. Minute - Schalke 04 - Borussia Dortmund (0:0)

Schalke geht bei einem Dortmunder Einwurf in Höhe des Sechzehners früh drauf. Mit einem Befreiungsschlag kann der BVB die Situation aber entschärfen und fast noch einen Konter fahren. Moukoko kann den Ball aber nicht behaupten.

6. Minute - Schalke 04 - Borussia Dortmund (0:0)

Noch bleiben gefährlichere Torraumszenen aus. Ein missglückter Abschlag von S04-Keeper Rose bringt Kurt unter Druck. Doch der Sechser löst die Situation gut.

3. Minute - Schalke 04 - Borussia Dortmund (0:0)

Ein erstes Abtasten beider Mannschaften. Beide Teams holen sich erstmal etwas Sicherheit und lassen den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Eine erste Flanke in Richtung von Moukoko erreicht sein Ziel nicht.

1. Minute - Schalke 04 - Borussia Dortmund (0:0)

Der Ball rollt. Schalke 04 stößt an und eröffnet die Partie.

11:03 Uhr - Gleich geht es los

Die Spieler haben den Platz betreten. In Kürze kann es losgehen.

10:58 Uhr - Aufstellung Dortmund

Und der BVB schickt folgende Mannschaft ins Rennen. Mit dabei natürlich Moukoko.

Klußmann – Semic, Thaqi, Collins, Kuffour – Amedick, Lütke-Frie, Gürpüz – Bamba, El-Zein, Moukoko

10:55 Uhr - Aufstellung Schalke

Blicken wir nun auf die Aufstellungen. So wollen es die Gastgeber aus Gelsenkirchen angehen:

10:52 Uhr - S04: 1. Mannschaft in der Krise, U19 top

Bei den Schalker Profis läuft es dagegen weniger rosig. Die Knappen stehen nach einer katastrophalen Rückrunde und einem schwachen Saisonstart mit null Punkten auf Platz 18. Im Spiel gegen Union Berlin hofft man auf eine Wende. Immerhin macht es die Schalker U19 besser. Im letzten Jahr landete man am Ende auf Rang 6 der A-Jugend-Bundesliga-West. Gegen den letztjährigen Meister Köln gewannen die jungen Knappen zum Auftakt in die neue Runde mit 1:0.

10:49 Uhr - Reyna und Sancho die jüngsten Produkte der BVB-Talentschmiede

Auch Jadon Sancho und Giovanni Reyna liefen einst in der U19 des BVB auf. Jetzt sind sie absolute Top-Stars (Sancho) bzw. auf dem besten Weg dorthin (Reyna) und werden beide von den europäischen Spitzenklubs gejagt. Ob sie auch nach dieser Saison noch für Dortmund auflaufen, ist völlig offen. | Hier geht es zum gesamten Artikel

10:46 Uhr - Dortmund's CL-Plan mit Moukoko

Der Sprung in die erste Mannschaft ist dem 15-Jährigen noch gar nicht gestattet. Bis zum 20. November muss er sich gedulden. Dann darf er nach seinem 16. Geburtstag auch für die Profis zum Einsatz kommen. Einen Tag später steht das Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC auf dem Programm, vier Tage später kommt es in der Champions League zur Partie gegen Brügge. Wie BVB-Manager Michael Zorc erklärte, wolle man Moukoko über die sogenannte B-Liste nominieren und ihm damit möglicherweise zum Rekord als jüngster CL-Spieler aller Zeiten verhelfen. | Hier geht es zum gesamten Artikel

10:42 Uhr - Moukoko im Fokus

Ein Hauptaugenmerk wird dabei natürlich – wie sollte es anders sein – auf Yousouffa Moukoko liegen. Das Supertalent, das in den vergangenen Jahren mit 83 Toren in 50 U17-Bundesliga-Spielen und 37 Treffern in 21 U19-Bundesliga-Spielen die bestehenden Rekorde förmlich zertrümmerte, debütierte in diesem Jahr sogar für die deutsche U20-Nationalmannschaft und trainiert schon regelmäßig bei den Dortmunder Profis mit.

10:38 Uhr - Schaulaufen der besten Talente

Hinzu kommt, dass beide Mannschaften in puncto Nachwuchsförderung deutschlandweit Maßstäbe setzen. Das zeigt sich auch an den Leistungen in der A-Jugend-Bundesliga-West. Beide Vereine sind perfekt mit zwei Siegen aus zwei Spielen in die Saison gestartet. Mit einer Tordifferenz von 7:0 liegt der BVB aber knapp vor Schalke (3:1). Das Spiel heute soll also auch ein Wegweiser dafür sein, welcher Klub in den nächsten Jahren möglicherweise die besseren Talente in die erste Mannschaft hochziehen kann.

10:33 Uhr - Start der Derbywoche

Es ist Derby-Zeit – und dieses Mal sogar eine ganze Woche lang. Während sich die Herrenmannschaften von Dortmund und Schalke am kommenden Samstag gegenüberstehen, liefern die U19-Teams schon heute einen kleinen Vorgeschmack. Und man darf sich sicher sein, dass die Rivalität zwischen den Spielern in der Jugend nicht geringer ist.

10:30 Uhr - Herzlich Willkommen!

Herzlich Willkommen zum Liveticker des Topspiels der U19-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Tino Harth-Brinkmann begleitet für Euch das Revierderby der Junioren am 3. Spieltag. Viel Spaß!

