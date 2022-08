Er habe schon viele positive Reaktionen bekommen, er sei nun "der beste Freund Argentiniens", sagte Matthäus am Freitag bei einem Interwetten-Termin in München. Da komme "ein Stück Geschichte zurück. Das macht mich stolz."

Marcelo Ordas wird laut "SZ" an der Puerta del Sol in der spanischen Hauptstadt ein Museum eröffnen, in dem Tausende besondere Objekte aus der Geschichte des Fußballs ausgestellt werden sollen.

Ad

Der argentinische Verbandschef Claudio Tapia würdigte Matthäus' Geste in einer Videobotschaft als "selbstlos".

UEFA Europa Conference League Wegen Schiri-Streit: Baumgart fehlt Köln zum Europa-Auftakt VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Wegen Schiri-Streit: Baumgart fehlt Köln zum Europa-Auftakt

(SID)

Baumgart zu Rot: "International nichts mehr erlaubt"

Europa League Europa League: Union und Freiburg umgehen große Namen VOR 2 STUNDEN